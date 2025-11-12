Vive la magia navideña en el tren iluminado del Museo del Ferrocarril

La magia de la Navidad llega al Museo del Ferrocarril de Guatemala con la reactivación del popular tren iluminado. Esta experiencia navideña ofrece un recorrido en tren con personajes especiales y sets fotográficos.
La magia de la Navidad llega al Museo del Ferrocarril, con un recorrido en el tren iluminado.
Dicho recorrido será de una hora, los domingos 23 y 30 de noviembre, de 18:30 a 19:30 horas.
Esta experiencia incluye:
- Recorrido en tren hacia la Estación Ermita.
- Fotografía en el set fotográfico incluida (foto digital).
- Personajes especiales.
El costo será de Q100 para adultos, Q50 para niños de 5 a 10 años. Menores de 4 años entran gratis.
El parqueo será en la 10a. avenida y 21 calle de la zona 1. Las tarifas serán: vehículos Q25 y motocicletas Q20.
Puedes comprar tu boleto en el Museo o través del WhatsApp 3994-1310.