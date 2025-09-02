Consejos clave para emprendedoras según Pamela Urrutia

-

Según el Informe de Indicadores Estadísticos Empresariales con Enfoque de Género (2024), el 43.3 % de las MiPymes en Guatemala son gestionadas por mujeres, mientras que el 56 % corresponden a hombres

En este contexto, Pamela Urrutia, directora de fundraising (proceso de captación de fondos y otros recursos) de Viva Foundation USA comparte consejos clave para iniciar un emprendimiento con fuerza.

"Aunque la incertidumbre es inevitable, esta debe convertirse en motivación y aprovechar el crecimiento de las microempresas en Guatemala", expresa.

Andrea Urrutia, una participante, resalta el papel de la mujer en el sector tecnológico. (Foto: Alejandra Sánchez/Colaboradora)

Los pasos

La especialista recomienda tres pasos esenciales previo a iniciar un emprendimiento:

1. Conocer a fondo la idea y el problema que resuelve, ya que un negocio crece al ayudar a otros.

2. Organizar las finanzas desde el inicio, porque la disciplina contable garantiza estabilidad y abre puertas a créditos.

Pamela Urrutia motiva a iniciar negocios con propósito. (Foto: Viva Fundation)

3. Buscar comunidad y acompañamiento, conectándose con otros emprendedores para aprender y fortalecer el proyecto.

"Con capacitación, apoyo y financiamiento justo, los negocios locales pueden crecer dentro y fuera del país, generando empleo y bienestar familiar", comenta Urrutia.

Enfatiza que el miedo al fracaso es natural, pero puede transformarse en motivación, ya que nadie nace sabiendo nada, menos de negocios, aunque todos poseen talentos que pueden desarrollarse con disciplina.