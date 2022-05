Los consejos de Elon Musk para saber invertir en acciones

Estos son los consejos de Elon Musk a los usuarios de redes sociales para saber invertir en acciones.

El multimillonario Elon Musk, ahora dueño de Twitter, ha sido consultado por los internautas sobre cómo saber invertir en acciones y no fallar. Musk aconseja comprar acciones en empresas en las que uno cree.

Musk ha estado muy activo en Twitter desde que adquirió la mayoría de acciones de la red social y ha interactuado con muchos de sus seguidores. Éstos muy curiosos desean conocer los secretos para hacer buenos negocios y le han pedido consejos al millonario a lo que él gustosamente ha accedido compartiendo la receta del éxito.

Since I’ve been asked a lot:



Buy stock in several companies that make products & services that *you* believe in.



Only sell if you think their products & services are trending worse. Don’t panic when the market does.



This will serve you well in the long-term. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2022

"Ya que me han preguntado mucho: Compre acciones en varias empresas que fabrican productos y servicios en los que 'usted' cree. Solo venda si cree que sus productos y servicios tienen una tendencia a empeorar. No se asuste cuando el mercado lo haga. Esto le servirá bien a largo plazo", recomienda Musk.

El director general de Tesla es considerado el hombre más rico del mundo y adquirió recientemente la red social por US $44 mil. Muchos de los cambios propuestos por Musk para Twitter reflejan su propia experiencia como usuario de dicha red social donde cuenta con más de 85 millones de seguidores.