Así quedó establecido el salario mínimo 2026

Con el nuevo aumento al salario mínimo 2026, el Ejecutivo afirma que se basó en parámetros técnicos.

El presidente Bernardo Arévalo decretó este 18 de diciembre un nuevo incremento al salario mínimo que regirá en 2026.

Según un comunicado emitido por las autoridades, después de realizar un análisis del informe que remitió la Comisión Nacional del Salario, la cual recoge datos estadísticos de diversos sectores sobre la situación económica y laboral del país se reflejan condiciones favorables.

Además, se enfatizó en que el Gobierno "reconoce que el salario mínimo debe fijarse con base en parámetros técnicos, que consideren las condicoines económicas del pa. ís, la capacidad real de pago del aparato productivo nacional, así como las necesidades mínimas de los trabajadores".

El Gobierno de Guatemala informa a la población: pic.twitter.com/iRqw9nkR58 — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) December 19, 2025

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el salario que regirá tendrá el mismo porcentaje de aumento en las dos circunscripciones económicas del país, es decir el departamento de Guatemala y el resto del territorio.

El aumento queda de la siguiente manera:

Actividad económica agrícola: 5.5 %

Actividad económica no agrícola: 7.5 %

Actividad económica exportadora y de maquila: 4 %

Basado en lo anterior, este será el salario por áreas definidas:

Circunscripción económica 1: departamento de Guatemala

Actividad económica agrícola: Q4,041.20

Actividad económica no agrícola: Q4,252.28

Actividad económica exportadora y de maquila: Q3,659.73

Circunscripción económica 2: todos los departamentos, excepto Guatemala

Actividad económica agrícola: Q3,875.89

Actividad económica no agrícola: Q4,066.90

Actividad económica exportadora y de maquila: Q3,471.10