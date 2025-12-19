Volaris y Viva se fusionan para formar un nuevo grupo de aerolíneas en México

La fusión Volaris Viva se concreta para formar un gigante aéreo mexicano que busca transformar el panorama de la aviación.
Una nueva transacción en el sector aéreo de México se llevará a cabo con la fusión de las dos aerolíneas Volaris y Viva.
Con esa unión se pretende crear un nuevo grupo mexicano de aerolíneas con el fin de acelerar el crecimiento de la aviación y la conectividad en el país.
Esta nueva fusión permitirá:
- Ofrecer más vuelos a precios bajos.
- Mantener las identidades, marcas y operaciones de Volaris y Viva, preservando las opciones existentes para los pasajeros.
- Impulsar la democratización de los viajes a México.
- Realizar economías de escala, fortaleciendo así el perfil financiero del nuevo grupo de aerolíneas.
Ambas aerolíneas operan bajo el modelo de bajo costo, crucial para la democratización de los viajes en la región.
Esta unión podría reconfigurar la competencia en el Aeropuerto La Aurora, influyendo en las tarifas y frecuencias para los viajeros guatemaltecos hacia destinos mexicanos y otros enlaces.