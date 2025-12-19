Arévalo decreta nuevo aumento al salario mínimo 2026

-

El presidente Bernardo Arévalo dio a conocer las nuevas condiciones del salario mínimo estipulado para 2026.

Con un mensaje transmitido a través de sus redes sociales, el presidente Bernardo Arévalo dio a conocer las condiciones del salario mínimo que regirá en 2026.

De tal cuenta, informó que tras un riguroso análisis de los resultados económicos, decidió el aumento consistente en un incremento de 7.5 por ciento para el sector no agrícola, 5.5% para el agrícola y 4% para las actividades exportadoras y de maquilas.

Esta nueva disposición abarcará las dos circunscripciones establecidas para el efecto, es decir, el departamento de Guatemala y el resto dle país.

Con la nueva medida, el salario mínimo quedará así:

Circunscripción económica 1: departamento de Guatemala

Actividad económica agrícola: Q4,041.20

Actividad económica no agrícola: Q4,252.28

Actividad económica exportadora y de maquila: Q3,659.73

Circunscripción económica 2: todos los departamentos, excepto Guatemala

Actividad económica agrícola: Q3,875.89

Actividad económica no agrícola: Q4,066.90

Actividad económica exportadora y de maquila: Q3,471.10

Este es el desglose correspondiente:

Esta es la distribución correspondiente según cada aumento decretado. (Foto: Gobierno de Guatemala/Soy502)

"Esta es una medida que beneficiará a todas las familias guatemaltecas, porque lo que nos espera en el futuro es una Guatemala con prosperidad, justicia social y dignidad", expuso el mandatario, quien se hizo acompañar de la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, durante la transmisión del mensaje.