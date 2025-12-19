Rojos cumplen contra Achuapa y disputarán la final del torneo contra Antigua

-

"Como Juan por su casa", así se vio Municipal en el juego de vuelta de las semifinales del torneo Apertura 2025, en el que derrotó con un cómodo 3-0 a Achuapa (4-1 en el global) en el estadio El Trébol, para meterse nuevamente a la final y mantener sus aspiraciones por la ansiada 33.

Después del empate conseguido en Jutiapa, los escarlatas sabían que tenían que aprovechar su localía y, aunque tardaron en romper con la igualdad, luego demostraron su poderío ofensivo y no dejaron lugar a dudas.

FT | ¡ESTAMOS EN LA FINAAAAAAAAAL!



Municipal se impone en casa en la semifinal y asegura su llave a la gran final del #Apertura2025 gracias a las anotaciones de José Martínez, Rudy Muñoz y Yunior Pérez.



Presentado por: @BetcrisGuate

Global (4:1) pic.twitter.com/fqwEFz1KPM — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) December 19, 2025

Rudy Muñoz (minuto 2) y Cristian Hernández (3) tuvieron las primeras de peligro para los rojos, aunque los remates terminaron lejos del marco defendido por Éderson Cabezas. Mientras que la respuesta, la única clara de peligro de la visita, fue un remate lejano de Isaías de León (10), que Braulio Linares atajó sin problemas.

José Carlos Martínez dio el primer aviso claro de los ediles, en el 12, con un cabezazo picado que Cabezas atajó con la rodilla. Pero el mismo "Flaco" apareció unos minutos más tarde, al 29, para mandar la pelota al fondo de un sólido testarazo y poner a festejar a todos los presentes.

Esta anotación representó el tanto número 99 de Martínez con la camisola de Municipal, que tendrá la tarea de llegar al centenar en la gran final del certamen.

Municipal se impone y avanza a la gran final



Presentado por @claroguatemala



Semifinal | Vuelta | Apertura 2025

Municipal 3–0 Achuapa

Global: 4–1



⚽ Goles Municipal: José Carlos Martínez 29' - Rudy Muñoz 35' - Yunior Pérez 39'#LigaGuateBanrural pic.twitter.com/0y3q5DQHM4 — Liga Guate Banrural (@LigaGuate) December 19, 2025

Muñoz (34) se encargó de ampliar la ventaja para los dirigidos por Mario Acevedo, con un zurdazo raso desde fuera del área y Yúnior Pérez (39), tras recibir un pase atrasado de José Morales, terminó marcando con un derechazo colocado el 3-0 con el que se fueron al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, los capitalinos bajaron el ritmo y se enfocaron en tratar de hacer circular el balón y generaron mucho menos ocasiones, ya guardando algunas fuerzas para la siguiente serie, mientras que Achuapa simplemente no pudo siquiera incomodar a Linares.

De esta manera, el Apertura 2025 tendrá la reedición de la final del Clausura 2025, con el cara a cara de Municipal y Antigua en la lucha por el título. El primer asalto será en el Pensativo, el domingo, mientras que la vuelta será hasta el próximo sábado, en El Trébol.