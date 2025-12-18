Piloto de NASCAR fallece tras accidente aéreo en Carolina del Norte

-

Greg Biffle, quien era un piloto de NASCAR, perdió la vida junto con su familia cuando se transportaba en su jet privado.

El piloto de NASCAR, Greg Biffle, falleció a los 55 años, en un trágico accidente aéreo ocurrido este jueves 18 de diciembre, en Statesville, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Greg Biffle iba a bordo de su jet privado cuando este se estrelló al intentar aterrizar en el Aeropuerto Regional de Statesville, según informaron las autoridades locales.

#BREAKING: The plane that has crashed in North Carolina is confirmed to be owned by Greg Biffle.



Greg is the NASCAR driver and hero who flew hundreds of rescue missions in Western North Carolina in his helicopter after Hurricane Helene. pic.twitter.com/Wyq7pVLwaS — Matt Van Swol (@mattvanswol) December 18, 2025

La aeronave pudo haber presentado fallas, ya que minutos antes había despegado de la misma terminal aérea, pero serán las autoridades quienes se encargarán de investigar lo que pudo ocasionar este accidente.

En el jet también se encontraba la familia de Biffle, quienes fallecieron en el lugar del hecho, lo que ha generado pesar en los internautas.

Greg Biffle y su familia fallecieron tras el accidente aéreo. (Foto: redes sociales)

Campeón en las series nacionales NASCAR

El piloto de NASCAR fue el campeón de la Truck Series en 2000 y de la Xfinity Series (entonces Busch Series) en 2002, además de lograr 19 victorias en la Cup Series y ser nombrado uno de los 75 Mejores Pilotos de NASCAR en 2023.

En total sumó 56 victorias en las series nacionales de NASCAR, el piloto Greg Biffle, quien el próximo 23 de diciembre cumpliría 56 años de edad.