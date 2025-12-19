Rudy Muñoz: "Teníamos que jugar como nunca, era una final"

Dos goles en la serie para ser una de las figuras de Municipal en las semifinales del Apertura 2025. Rudy Muñoz revela la clave para que los rojos vayan por el titulo por segundo torneo consecutivo.
"Teníamos que jugar como nunca, era una final, gracias a Dios se nos dio. Estoy feliz con la victoria. Achuapa no fue un equipo fácil, en su casa se hizo respetar, nos costó, pero acá (en El Trébol) dimos la cara", expresó tras el pitazo final.
A Muñoz le había costado llegar al gol, pero su aporte en la etapa definitoria ha sido fundamental. "Desde que inició el torneo estuve buscando el gol y no se me daba, ahora sí y que bueno que en estas instancias finales", afirmó el canterano escarlata.
Le dedicó el gol y el triunfo a su abuelita y ya piensa en la final ante Antigua, una reedición del torneo anterior. "Hay que corregir errores y aprovechar que vamos a cerrar en casa. Vamos a tener que salir con todo el domingo", concluyó Muñoz.