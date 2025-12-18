Shakira envía un mensaje a Centroamericanos tras "sold out"

Shakira envió un mensaje a los centroamericanos en agradecimiento al "sold out" de entradas para "Las mujeres ya no lloran tour" en El Salvador.
La colombiana anunció que se prepara para verse de nuevo con los seguidores de la región.
En un video, Shak, de manera sonriente, mostró su cariño a los fieles seguidores que se verán con ella en una residencia de 3 fechas por tierras centroamericanas.
"Hola mi manada de Centroamérica, qué alegría que nos vamos a ver en El Salvador, va a ser una semana histórica, ya estoy contando los días que faltan para el 12 de febrero, que es el primero de los 3 conciertos que vamos a tener, ¡los quiero muchísimo! y prepárense para un encuentro que seguro será inolvidable ¡nos vemos", dijo en un clip.
En un día y con una espera aproximada de 4 horas, el sitio de venta de boletos colapsó pues nadie quería quedarse sin ser parte de esta experiencia.
¿Más fechas?
Un mensaje inspiró dudas acerca de la apertura de nuevas fechas, pues la estrella mencionó que tiene algo preparado:
"Nuestra residencia en Centroamérica empezó con el pie derecho, increíble saber que ya están agotados los primeros 3 conciertos, estoy trabajando en nuevas sorpresas, nos vemos pronto", escribió.
