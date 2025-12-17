Versión Impresa
¡Atención! El IGSS otorgará un "bono extraordinario" a sus pensionados

  • Por Jessica González
17 de diciembre de 2025, 12:01
El bono único será entregado este mes de diciembre. (Foto: archivo/Soy502)

El bono único será entregado este mes de diciembre. (Foto: archivo/Soy502)

Este bono único será entregado este mes de diciembre. 

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a través de un comunicado, informó a sus pensionados que este fin de año otorgará un bono extraordinario único de Q 1,000.00.

Esta medida fue autorizada por la Junta Directiva, sin afectar la capacidad financiera del Instituto.

El bono único aplica para quienes cuenten con pensión en curso de pago a diciembre 2025, de los siguientes programas:

  • Por causa de muerte accidental.
  • Plan de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
  • Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia.

El bono será acreditado en diciembre de 2025, conforme al tipo de pensión y normativa vigente.

Este es el comunicado: 

