¡Atención! El IGSS otorgará un "bono extraordinario" a sus pensionados

Este bono único será entregado este mes de diciembre.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a través de un comunicado, informó a sus pensionados que este fin de año otorgará un bono extraordinario único de Q 1,000.00.
Esta medida fue autorizada por la Junta Directiva, sin afectar la capacidad financiera del Instituto.
El bono único aplica para quienes cuenten con pensión en curso de pago a diciembre 2025, de los siguientes programas:
- Por causa de muerte accidental.
- Plan de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
- Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia.
El bono será acreditado en diciembre de 2025, conforme al tipo de pensión y normativa vigente.
Este es el comunicado: