Consejos para enfrentar el día tras una mala noche de sueño

Los expertos recomiendan estrategias simples para sobrellevarlo.
Sufrir de insomnio o una mala noche de sueño se traduce en un día con sensación de pesadez, ojos cansados, fatiga y bostezos recurrentes que pueden afectar tus actividades cotidianas.
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta situación afecta al menos al 40 % de la población mundial.
De acuerdo con Ivana Rosenzweig, especialista en medicina del sueño y neuropsiquiatría, el impacto inmediato de una noche sin dormir influye de manera decisiva en la forma en que enfrentamos las exigencias del día a día.
Los síntomas indicados tras una noche sin dormir son la pérdida de atención, problemas para retener la información y cambios de actitud, por lo que te enlistamos seis estrategias para enfrentar el día sin dormir, recomendadas por expertos en la salud.
Recupérate
- Cafeína: el consumo moderado puede ser útil para contrarrestar la somnolencia. Se recomienda beberlo entre las 9:30 y las 11:30 de la mañana.
- Desayuno con proteína: debe priorizar las proteínas y evitar los azúcares simples. Las tortillas con verduras favorecen la estabilidad de la glucosa y previenen los altibajos energéticos.
- Hidratación: la deshidratación incrementa la sensación de fatiga. Se recomienda consumir entre 2 y 2.5 litros de agua diarios.
Prográmate
- Ejercicio al aire libre: salir a caminar al aire libre durante los 90 minutos posteriores a despertarse beneficia al cerebro, ya que la luz de la mañana es uno de los reguladores más poderosos del ciclo del día de las personas.
- Siesta posterior: una pequeña siesta de 20 minutos durante la primera hora de la tarde favorece la claridad mental y ayuda a regular las emociones.
- Rutina de sueño: tras una mala noche, lo más conveniente es resistir la tentación de acostarse antes de la hora habitual, debido a que ayuda a restablecer un patrón de sueño saludable.