Día de la Salud Mental es un llamado a buscar ayuda

La salud mental es esencial para disfrutar de la vida y mantener el equilibrio emocional.

La salud mental es el estado de bienestar al que todos los seres humanos aspiramos. "Es lo que le da valor a la vida, poder disfrutar, reír, e incluso llorar cuando me pasa algo. Es el equilibrio entre mis emociones", explica Patricia Arroyo, Presidenta de la Asociación Centroamericana de Psiquiatría.

No existe una "medición" que marque con exactitud cuándo es "buena o mala" porque para cada persona es diferente. Sin embargo, los signos de que algo está mal comienzan a ser perceptible cuando ya no se disfruta de las cosas que se hacen, se disminuye el rendimiento en el trabajo o la escuela, cuesta tomar la fuerza para levantarse por las mañanas, entre otras.

El trabajo influye directamente en la estabilidad emocional. (Foto: Shutterstock)

"Cuando la vida empieza a perder el gusto, y se rompe el equilibrio al reaccionar; e incluso aunque individualmente se intente buscar cómo relajarse, pero no se logran controlar las emociones, es el momento de pedir ayuda con un profesional", afirma Arroyo, quien fue parte de los profesionales que participaron en el Seminario Radiografía de la Salud Mental en América Latina, organizado por la farmacéutica Viatris.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) una de cada cuatro personas en el mundo padece de trastorno mental a lo largo de su vida. Las más comunes son el trastorno de ansiedad y la depresión, que aumentaron significativamente debido a la pandemia de covid-19.

12.5 Por ciento de los problemas de salud corresponde a trastornos mentales, cifra superior a enfermedades cardiovasculares y cáncer.

La presión académica impacta fuertemente la salud mental. (Foto: Shutterstock)

Momento de hablar

Los problemas de salud mental son estigmatizados y generan discriminación. Por lo que muchas personas silencian esta condición por vergüenza y temor al rechazo.

"De cada 10 personas en el mundo, por lo menos 7 vamos a tener en algún momento algún padecimiento emocional. No hay que tener pena. Lo importante es acercarse a las personas idóneas, sea psicólogo o psiquiatra. Por ejemplo, hablando de depresión y ansiedad no tratados llevan a los ataques de pánico, no hay que esperar para buscar ayuda", recomienda la doctora Arroyo, quien también es Jefa de docencia del servicio psiquiátrico del Hospital Santo Tomás de Panamá.

Dedica tiempo a las actividades que te gustan y te relajan. (Foto: Shutterstock)

50 Por ciento de los problemas de salud mental que presentan los adultos comienzan a los 15 años.

Conmemoración

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de las Salud Mental, un llamado a tomar conciencia sobre la importancia de este tema para el desarrollo de las personas en su vida integral.

El acompañamiento de la familia sigue siendo la mejor medicina. (Foto: Shutterstock)

Acciones para cuidarte

1. Establece rutinas diarias: te dan estructura, reducen la ansiedad y te debes permitir tiempos de descanso.

2. Reflexiona: practica la gratitud unos minutos al día, enfócate en lo positivo de tu vida.

3. Conecta con otros: las relaciones sociales estimulan tus ganas de vivir y ver otras perspectivas.

4. Ejercicio regular: ayuda a liberar endorfinas para mejorar el ánimo. 30 minutos bastan.

5. Respiración. Dedica unos minutos al día para respirar profundamente y relajarte.