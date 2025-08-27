Procura la limpieza frecuente de las ventanas de la casa

-

Las ventanas limpias permiten un ambiente claro y reflejan estética en el hogar, lo cual favorece para que entre más luz natural en la casa, lo que mejora el ambiente y reduce la necesidad de iluminación artificial

Mantenerlas libres de suciedad, manchas y polvo dan otra apariencia al hogar y también permite mantener en buen estado los marcos y los vidrios.

Para realizar la tarea, Manuela Vásquez, quien es encargada de mantenimiento, comparte algunos consejos básicos que puedes tomar en cuenta para limpiar las ventanas.

Evita productos químicos que puedan dañar los vidrios y marcos. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

"Utilizar una solución de agua y jabón suave o un producto específico para limpiar vidrios es necesario; ahora hay muchas marcas que ofrecen beneficios según las necesidades. Hay que evitar utilizar productos químicos agresivos que puedan rallar el vidrio o los marcos de forma permanente", dice Vásquez.

Un trapo de microfibra o un paño suave para limpiar y secar, evite utilizar cualquier tipo de papel o trapos ásperos que puedan rayar los vidrios y dejar marcas permanentes.

Se debe programar de una forma periódica la limpieza de las ventanas por lo menos una vez a la semana. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Comienza limpiando los marcos y los bordes de las ventanas con un trapo húmedo. Luego, limpia con un trapo de microfibra. Con la solución de limpieza también puedes utilizar un cepillo de cerdas suaves.

Otros expertos en limpieza refieren que hacer movimientos circulares ayuda a no dejar marcas y se debe secar con un trapo seco para evitar que se formen marcas de agua, que con el tiempo se pueden convertir en el llamado "ojo de pescado".

Con agua, jabón y vinagre se pueden dejar las ventanas relucientes. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Como recomendación importante, evita limpiar las ventanas del exterior cuando el sol esté directo, debido a que evaporar rápidamente el agua y puede generar arañazos en el vidrio.

Cuando los marcos son de PVC, madera o metal deben limpiarse por lo menos una vez a la semana para evitar la acumulación de polvo, ya que al caerle agua forma una capa que deteriora el material.

Algunos tips de limpieza

Agua y vinagre: combina dos partes de agua con una parte de vinagre blanco en una botella con atomizador. El vinagre es ideal para eliminar la suciedad y proporcionar brillo.

Agua tibia y jabón suave: combina agua tibia con unas gotas de jabón líquido para lavar platos. Esta solución es suave y efectiva para limpiar ventanas.

Usa limpiacristales especializados disponibles en espray o líquido, están diseñados para eliminar suciedad y grasa sin dejar marcas ni residuos.

Paños de microfibra: son ideales para limpiar vidrios sin dejar pelusas ni marcas.

La mezcla de agua tibia y jabón líquido para platos es eficaz para los vidrios. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Toma en cuenta

Aunque algunas personas acostumbran utilizar papel periódico para limpiar ventanas, actualmente se aconseja evitar esta práctica por las siguientes razones: