Consejos para prevenir la humedad en paredes y proteger tu hogar

Descubre cómo eliminar la humedad en casa y así prevenir daños estructurales y enfermedades respiratorias.
LEE TAMBIÉN: Sigue estos consejos para limpiar y cuidar tu depósito de agua
Además de los daños estructurales que pudieran ocasionar, la humedad en los inmuebles pueden perjudicar a quienes habitan el lugar, pues pone en riesgo la salud, pues hay riesgo de afecciones respiratorias.
Manchas en las paredes, abombamiento de pintura y mal olor pueden indicar que la humedad ha afectado un ambiente.
El coatepecano Rudy Aníbal López Díaz, de 59 años, con más de cuatro décadas de experiencia en albañilería, explicó que durante la época de lluvias es cuando más se evidencia la humedad en las paredes, problema que puede prevenirse con un buen trabajo de mantenimiento.
Ante la presencia de este problema, López recomienda limpiar la superficie con espátula y cepillo de alambre, luego lavarla y dejarla secar unos 30 minutos para posteriormente aplicar una capa de impermeabilizante; tras media hora, aconseja aplicar una segunda capa para mayor protección.
Entre las herramientas necesarias para el procedimiento se encuentran escalera, rodillo, espátula, cepillo de alambre, cuchara de albañil y un metro.
En cuanto a materiales para resanar rajaduras o daños, sugiere utilizar mezcla de arena y cemento, combinada con adhesivo sicalatex, lo que permite un secado más rápido y duradero.
Según López, estas prácticas ayudan a prolongar la vida útil de las paredes y mantener los hogares en mejores condiciones.
Lo práctico
- Abre las ventanas. Deja el aire circular por al menos 10 minutos, especialmente después de bañarte o cocinar.
- El método más recomendable es el de la ventilación cruzada. Esto quiere decir que se deben abrir ventanas o puertas a lados opuestos. Esto creará una corriente de aire que recorrerá la estructura, llevándose toda la humedad del ambiente y renovando el aire en ella.
- Cuando prepares alimentos, cubre las ollas cuando el agua está hirviendo o cocinando al vapor.
- Cuelga la ropa al aire libre o en el patio. Esto te permitirá eliminar la humedad dentro de casa.
- Coloca plantas en el interior de tu hogar; estas ayudarán a limpiar y mejorar el aire. Usa preferiblemente las que requieren moderado o poco riego.
- Revisa periódicamente las tuberías principales para asegurarte de que estén libres de fugas, sobre todo si la instalación es antigua.