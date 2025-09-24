Consejos para prevenir la humedad en paredes y proteger tu hogar

-

Descubre cómo eliminar la humedad en casa y así prevenir daños estructurales y enfermedades respiratorias.

Además de los daños estructurales que pudieran ocasionar, la humedad en los inmuebles pueden perjudicar a quienes habitan el lugar, pues pone en riesgo la salud, pues hay riesgo de afecciones respiratorias.

Manchas en las paredes, abombamiento de pintura y mal olor pueden indicar que la humedad ha afectado un ambiente.

Aníbal López tiene cuatro décadas de experiencia en este tipo de trabajos. (Foto: Rudy López/Colaborador)

El coatepecano Rudy Aníbal López Díaz, de 59 años, con más de cuatro décadas de experiencia en albañilería, explicó que durante la época de lluvias es cuando más se evidencia la humedad en las paredes, problema que puede prevenirse con un buen trabajo de mantenimiento.

Ante la presencia de este problema, López recomienda limpiar la superficie con espátula y cepillo de alambre, luego lavarla y dejarla secar unos 30 minutos para posteriormente aplicar una capa de impermeabilizante; tras media hora, aconseja aplicar una segunda capa para mayor protección.

Estas prácticas ayudan a prolongar la vida útil de las paredes y mantener los hogares en mejores condiciones. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Entre las herramientas necesarias para el procedimiento se encuentran escalera, rodillo, espátula, cepillo de alambre, cuchara de albañil y un metro.

En cuanto a materiales para resanar rajaduras o daños, sugiere utilizar mezcla de arena y cemento, combinada con adhesivo sicalatex, lo que permite un secado más rápido y duradero.

Según López, estas prácticas ayudan a prolongar la vida útil de las paredes y mantener los hogares en mejores condiciones.

Entre las herramientas necesarias para el procedimiento se encuentran cepillo de alambre, cuchara de albañil y un metro. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Lo práctico