Sigue estos consejos para limpiar y cuidar tu depósito de agua

Aprende a limpiar tu depósito de agua de forma sencilla para cuidar tu salud y la de tu familia.

La limpieza del depósito de agua Rotoplas es fundamental para garantizar la calidad del líquido que consume tu familia, ya sea en el hogar, lugar de trabajo, escuela u otros espacios. Además, este mantenimiento permite prolongar la vida útil del tanque.

De acuerdo con especialistas, la limpieza debe realizarse al menos una vez al año. Sin embargo, la frecuencia dependerá de factores como el uso, la calidad del agua, la presencia de sedimentos, la exposición al ambiente y el clima.

Los depósitos de agua aéreos deben estar en un lugar accesible para su limpieza. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

En regiones cálidas y húmedas, los microorganismos pueden proliferar más fácilmente, lo que obliga a efectuar limpiezas más frecuentes.

El fontanero Celso Ramírez, con 20 años de experiencia en el oficio, explica que el procedimiento es sencillo y puede realizarse con algunos cuidados básicos.

El Rotoplas acumula lodo o sedimento en el fondo. (Foto: cortesía Celso Ramírez)

En primer lugar, el tanque debe estar en un lugar accesible para facilitar el trabajo interno y externo. Es importante revisar que la tapa esté en buen estado y correctamente sellada, así como considerar la antigüedad del depósito, pues con el tiempo puede perder su vida útil.

Una vez revisado, se debe vaciar completamente el tanque de agua, eliminar cualquier sedimento o residuo acumulado en el fondo y, en casos más extremos, retirar algas que puedan haberse adherido a las paredes.

Para la limpieza interna se recomienda utilizar únicamente agua y tallar de manera correcta la estructura plástica.

La limpieza es vital para evitar problemas de salud. (Foto: cortesía Celso Ramírez)

¿Cuándo hay que limpiarlo?

Si el agua se ve turbia o hay sedimentos visibles.

Olores o sabores desagradables en el agua.

Crecimiento de algas o signos visibles de crecimiento biológico.

Recomendaciones

Como regla general, se recomienda limpiar el tanque al menos una vez al año.

En áreas con agua de calidad variable o uso intensivo, podría ser conveniente limpiarlo cada seis meses.

Observar el estado del agua y del tanque; si hay signos de contaminación, lodo o cambios en calidad, se debe limpiar lo más pronto posible.

Se deben verificar los accesorios y su buen funcionamiento. (Foto: cortesía Celso Ramírez)

Factores a considerar

Tanques con uso intensivo pueden requerir limpieza más frecuente.

Si el agua de entrada es de baja calidad, puede necesitar limpieza más frecuente.

Los tanques expuestos a polvo, contaminación ambiental o condiciones extremas deben verificar la forma constante.

Climas cálidos y húmedos pueden favorecer el crecimiento de microorganismos, como algas en el agua y paredes.

Siguiendo estos consejos puedes prolongar la vida útil de tu depósito. (Foto: cortesía Celso Ramírez)

Accesorios a cuidar