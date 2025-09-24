Sigue estos consejos para limpiar y cuidar tu depósito de agua

Aprende a limpiar tu depósito de agua de forma sencilla para cuidar tu salud y la de tu familia.
La limpieza del depósito de agua Rotoplas es fundamental para garantizar la calidad del líquido que consume tu familia, ya sea en el hogar, lugar de trabajo, escuela u otros espacios. Además, este mantenimiento permite prolongar la vida útil del tanque.
De acuerdo con especialistas, la limpieza debe realizarse al menos una vez al año. Sin embargo, la frecuencia dependerá de factores como el uso, la calidad del agua, la presencia de sedimentos, la exposición al ambiente y el clima.
En regiones cálidas y húmedas, los microorganismos pueden proliferar más fácilmente, lo que obliga a efectuar limpiezas más frecuentes.
El fontanero Celso Ramírez, con 20 años de experiencia en el oficio, explica que el procedimiento es sencillo y puede realizarse con algunos cuidados básicos.
En primer lugar, el tanque debe estar en un lugar accesible para facilitar el trabajo interno y externo. Es importante revisar que la tapa esté en buen estado y correctamente sellada, así como considerar la antigüedad del depósito, pues con el tiempo puede perder su vida útil.
Una vez revisado, se debe vaciar completamente el tanque de agua, eliminar cualquier sedimento o residuo acumulado en el fondo y, en casos más extremos, retirar algas que puedan haberse adherido a las paredes.
Para la limpieza interna se recomienda utilizar únicamente agua y tallar de manera correcta la estructura plástica.
¿Cuándo hay que limpiarlo?
- Si el agua se ve turbia o hay sedimentos visibles.
- Olores o sabores desagradables en el agua.
- Crecimiento de algas o signos visibles de crecimiento biológico.
Recomendaciones
- Como regla general, se recomienda limpiar el tanque al menos una vez al año.
- En áreas con agua de calidad variable o uso intensivo, podría ser conveniente limpiarlo cada seis meses.
- Observar el estado del agua y del tanque; si hay signos de contaminación, lodo o cambios en calidad, se debe limpiar lo más pronto posible.
Factores a considerar
- Tanques con uso intensivo pueden requerir limpieza más frecuente.
- Si el agua de entrada es de baja calidad, puede necesitar limpieza más frecuente.
- Los tanques expuestos a polvo, contaminación ambiental o condiciones extremas deben verificar la forma constante.
- Climas cálidos y húmedos pueden favorecer el crecimiento de microorganismos, como algas en el agua y paredes.
Accesorios a cuidar
- Flotador: regula el nivel de agua en el tanque, evitando el desperdicio.
- Válvula de llenado: trabaja en conjunto con el flotador para controlar el flujo de agua hacia el tanque.
- Jarro de aire: elimina el exceso de aire en las líneas de agua, mejorando la fluidez y reduciendo ruidos.
- Tapa: protege el contenido del tanque y evita la contaminación; debe estar correctamente colocada.