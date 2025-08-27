Mantén el orden en el hogar con el método OLÉ

-

Ordenar la casa es más fácil con ayuda de un método práctico.

Mantener una casa ordenada no es solo una cuestión de estética, sino también de bienestar, aunque el desafío no es limpiar y organizar, sino que el trabajo realizado perdure y no se deba repetir el ciclo constantemente.

Mantener el orden en casa también aporta bienestar. (Foto: Shutterstock)

A pesar de sus esfuerzos, la mayoría de las familias tienden a desordenar inconscientemente su hogar, por lo que la experta en organización, Patricia Fernández, presenta en su libro Organiza tu casa sin dramas una metodología para perdurar el orden a través de un hábito sostenible.

Se trata del Método OLÉ, una fórmula que se basa en cinco principios fundamentales: organizar, ordenar, ruido visual, limpiar y trabajo en equipo.

Un espacio limpio influye en la armonía del día a día. (Foto: Shutterstock)

Pasos para limpiar tu hogar

Organizar: El primer paso no solo consiste en ordenar, sino en tomar decisiones con respecto a los objetos que se poseen y que ya no están siendo de utilidad. Se recomienda empezar con un espacio en concreto y comenzar a descartar lo que ya no se necesita.

Ordenar: Una vez que hayas desechado los objetos que no son de utilidad, es hora de ordenar los que se quedan en un lugar fijo para facilitar la limpieza posterior y evitar que se acumulen.

Cajas y separadores ayudan a disminuir el desorden visual. (Foto: Shutterstock)

Ruido visual: El desorden no solo es físico, también es visual, por lo que se debe minimizar la cantidad de objetos que están a la vista utilizando organizadores como cajas, muebles y separadores.

Limpiar: Al completar los primeros tres pasos, la limpieza se vuelve una tarea mucho más sencilla y rápida debido a que se establece un orden que impide que se organicen los objetos constantemente.

Ordenar cada objeto del hogar facilita la limpieza diaria. (Foto: Shutterstock)

Trabajo en equipo: Aunque los resultados del método OLÉ son visibles de inmediato, el reto es sostenerlo en el tiempo. La clave está en que todos los miembros del hogar sean responsables del mantenimiento de su espacio, evitando así que la carga recaiga siempre en la misma persona.