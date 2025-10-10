Esto originó el derrumbe en el kilómetro 24, según Conred

-

El derrumbe en el km 24 fue causado por obras que modificaron el terreno sin protección.

Este viernes durante la conferencia La Ronda la Dra. Claudinne Ogaldes Cruz Secretaria Ejecutiva la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), se refirió al origen del colapso que provocó el derrumbe en el kilómetro 24, carretera a El Salvador, el pasado lunes 6 de octubre.

Ogaldes explicó que el derrumbe se originó por la intervención del terreno donde se estaba construyendo una gasolinera y un centro comercial. Además, indicó que la montaña fue dejada con una inclinación de 90 grados y sin medidas de protección, lo que provocó el colapso del área.

"Es un terreno privado, se estaba construyendo una gasolinera y un centro comercial lamentablemente la obra no tenía licencia municipal", expresó Ogaldes.

Asimismo detalló que toda obra privada debe contar con licencias municipales, ambientales y, en algunos casos, con permisos y licencias, en este caso por la construcción de una gasolinera, licencia del Ministerio de Energía y Minas, sin embargo mencionó que el lugar no contaba con las licencias necesarias para la construcción.

Además, precisó que Conred únicamente evalúa las rutas de evacuación y la capacidad de respuesta en caso de emergencia.

Denuncia a propietario del terreno

El alcalde de Fraijanes, Daniel Rustrián, informó que la municipalidad presentará una denuncia formal contra César Eric Rolando Winter Chen, propietario del terreno donde se registró el derrumbe. Señaló que el incidente afectó la economía local y el tránsito hacia la capital y el oriente del país.

Rustrián indicó que el área no contaba con licencias municipales de construcción ni de operación comercial, y que era utilizada como parqueo de maquinaria, sin registro de extracción de material.

Winter Chen fue candidato a alcalde de Fraijanes en 2019 por el partido Fuerza y aspiró a diputado en 2023 con el partido Nosotros. El jefe edil agregó que las autoridades intentan localizarlo desde el pasado miércoles.

El alcalde también explicó que, aunque el Código Municipal permite imponer multas de hasta 500 mil quetzales, el impacto del derrumbe supera la capacidad sancionatoria establecida por la ley.