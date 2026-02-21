Fiscal General presenta expediente para un período más en el MP

-

El nombre de María Consuelo Porras Argueta, actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), figura en la lista de aspirantes para el período 2026-2030.

Tras finalizar oficializar la lista de aspirantes que presentaron expedientes para el proceso de Fiscal Genera y Jefe del Ministerio Público (MP), resalta que de los 59 currículas recibidas, la actual Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, busca su reelección por un tercer período al frente de la persecución penal.

El nombre de Porras Argueta aparece registrado en el numeral 35 de la lista de postulantes, según la nómina de aspirantes con dada a conocer por la Comisión de Postulación que integrará la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP, período 2026-2030.

Envía emisario

A diferencia de los aspirantes que entregaron su expediente de forma personal, la Fiscal General envió a un emisario a presentar su postulación.

La persona que utilizó para ello fue la abogada Evelyn Marisela Castillo García, quien salió de forma apresurada del módulo de recepción de expedientes.

La abogada Evelyn Marisela Castillo García presentó ante la Comisión de Postulación para Fiscal, el expediente de Consuelo Porras. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sus postulaciones para MP

Con esta participación, Porras Argueta busca un tercer período al frente del MP, pues en el 2018 luego de haber sido incluida en la nómina de seis candidatos, el entonces presidente de la República, Jimmy Morales la designó en el cargo.

Posteriormente, en el 2022, no sólo volvió a participar, sino que su nombre figuró por segunda ocasión en la nómina de candidatos, razón por la que el entonces presidente de la República, Alejandro Giammattei, la nombró como Fiscal General para un segundo período.

Pero, la historia de Porras Argueta no concluye allí, pues en el 2014 también participó como aspirante a Fiscal General.