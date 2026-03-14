Accidente en la zona 12 deja a un conductor fallecido

El vehículo de dos ruedas en el que se conducía quedó a pocos metros de donde fue localizado el piloto.
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En la calzada Atanasio Tzul y 13a. calle, de la zona 12 de la ciudad de Guatemala, Bomberos Municipales fueron alertados de un accidente de tránsito.
Al llegar al lugar, localizaron a un hombre que tras accidentarse habría salido expulsado del vehículo de dos ruedas en el que se conducía, por lo que quedó en el arriate central.
Tras realizarle la evaluación correspondiente, los socorristas confirmaron que el piloto ya no contaba con signos vitales, debido a los golpes que sufrió.
La víctima tenía aproximadamente 25 años y hasta el momento no ha sido identificada.