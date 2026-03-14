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Conductor pierde el control y resulta herido en accidente en la zona 13

  • Por Maria Fernanda Gallo
14 de marzo de 2026, 07:44
El conductor fue trasladado a un centro hospitalario. (Foto: Bomberos Municipales)&nbsp;

El conductor fue trasladado a un centro hospitalario. (Foto: Bomberos Municipales) 

Bomberos Municipales confirmaron que un hombre resultó herido tras el choque.

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En la madrugada del sábado 14 de marzo, un conductor de un vehículo de dos rueda perdió el control e impacto con otro vehículo, causando que cayera a pocos metros del accidente.

El hecho vial se suscitó en la Avenida Hincapié y 28 calle, de la zona 13, donde se hicieron presentes Bomberos Municipales para atender al hombre que resultó lesionado, motivo por el cual fue trasladado a un centro asistencial. 

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

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