Conductor pierde el control y resulta herido en accidente en la zona 13

Bomberos Municipales confirmaron que un hombre resultó herido tras el choque.
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En la madrugada del sábado 14 de marzo, un conductor de un vehículo de dos rueda perdió el control e impacto con otro vehículo, causando que cayera a pocos metros del accidente.
El hecho vial se suscitó en la Avenida Hincapié y 28 calle, de la zona 13, donde se hicieron presentes Bomberos Municipales para atender al hombre que resultó lesionado, motivo por el cual fue trasladado a un centro asistencial.