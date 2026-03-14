Mujer muere tras accidente de tránsito en Carretera a El Salvador

En el percance vial también resultó herido un hombre, según confirmaron los Bomberos Municipales.
OTRAS NOTICIAS: ¡Por un parqueo! Dos mujeres discuten y una de ellas le dispara a la otra
La noche del recién pasado viernes, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 7 de la ruta que conduce hacia El Salvador, según informaron los Bomberos Municipales.
Según explicaron los socorristas, en el hecho vial estuvo involucrado un vehículo de dos ruedas. En el lugar hallaron dos cuerpos en la cinta asfáltica.
Entre ellos, una mujer de aproximadamente 24 años, quien tras ser evaluada se confirmó que ya no contaba con signos vitales, debido a que sufrió politraumatismo.
Un herido
Los bomberos indicaron que la otra persona afectada es un hombre de 35 años, quien sufrió politraumatismo y fue trasladado en estado delicado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt.
Las versiones preliminares dan cuenta que los tripulantes de la moto habrían sufrido una caída mientras se conducían por ese lugar. Sin embargo, serán las autoridades quienes determinen lo ocurrido.