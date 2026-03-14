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Mujer muere tras accidente de tránsito en Carretera a El Salvador

  • Por Maria Fernanda Gallo
14 de marzo de 2026, 07:12
Bomberos Municipales atendieron a otro hombre que resulto herido en el hecho. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Bomberos Municipales atendieron a otro hombre que resulto herido en el hecho. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

En el percance vial también resultó herido un hombre, según confirmaron los Bomberos Municipales. 

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La noche del recién pasado viernes, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 7 de la ruta que conduce hacia El Salvador, según informaron los Bomberos Municipales. 

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Según explicaron los socorristas, en el hecho vial estuvo involucrado un vehículo de dos ruedas. En el lugar hallaron dos cuerpos en la cinta asfáltica. 

Entre ellos, una mujer de aproximadamente 24 años, quien tras ser evaluada se confirmó que ya no contaba con signos vitales, debido a que sufrió politraumatismo. 

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Un herido

Los bomberos indicaron que la otra persona afectada es un hombre de 35 años, quien sufrió politraumatismo y fue trasladado en estado delicado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. 

Las versiones preliminares dan cuenta que los tripulantes de la moto habrían sufrido una caída mientras se conducían por ese lugar. Sin embargo, serán las autoridades quienes determinen lo ocurrido. 

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