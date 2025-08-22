Fiscal General reaparece y asegura investigación contra estructuras de narcotráfico

Consuelo Porras se pronuncia por medio de un mensaje en redes sociales.
La Fiscal General resaltó que el Ministerio Público (MP) se encuentra investigando delitos de narcotráfico. Esto tras las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos sobre las actividades narcóticas en América Latina.
Porras indicó que están en la lucha contra el narcotráfico en el territorio nacional y aseveró que solo el MP está facultado para dirigir investigaciones.
"Se actuará con todo el peso de la ley contra funcionarios que estén vinculados, sin importar su cargo o posición. También, se están desarrollando importantes investigaciones en materia de narcoactividad", indicó Porras.
Agregó, que el MP cómo ente autónomo no tolerará que el territorio sea utilizado para actividades ilícitas que atenten contra la seguridad nacional e internacional.