Extorsiones a empresas afecta la ejecución de obras, asegura ministro

Según el ministro de Comunicaciones, se han presentado denuncias por presuntas extorsiones a contratistas.

Un total de 65 eventos de licitación para obras viales se volverán a subir a Guatecompras, ya que hubo "ausencia de ofertas", informó el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, durante una citación en el Congreso.

El funcionario habló sobre las dificultades que enfrenta la cartera para ejecutar proyectos y denunció que "hay procesos de extorsión a las empresas, para que los dejen participar" en los concursos.

Según dijo, tales acciones no ocurren a lo interno de la institución, sino que habría "actores externos" involucrados, pero no precisó a quiénes se refería. Lo que sí mencionó es que una de las jurisdicciones con más problemas de ese tipo es Chimaltenango.

"Hay tres casos concretos" en ese departamento, aseguró, y añadió que hay denuncias penales interpuestas. Las mismas empresas han hablado de las extorsiones, afirmó el ministro.

Obras en proceso

Díaz se refirió al tema cuando el diputado José Chic lo cuestionó sobre la "lentitud" en la ejecución de proyectos viales y en la atención de emergencias en diferentes rutas.

Al respecto, el funcionario manifestó que "no se ha dejado de atender" ninguna eventualidad. También hay 458 eventos levantados por parte de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), cuyo estatus es el siguiente, según indicó:

111 con contratos

106 en proceso de suscripción de contrato

118 adjudicados

29 en evaluación

29 para contratación directa

65 que se volverán a publicar

Trabajarán "a pesar de la lluvia"

El ministro de Comunicaciones aseguró que este año, a diferencia del anterior, sí habrá mantenimiento en la red vial, y remarcó que los trabajos se llevarán a cabo en los próximos meses, "a pesar de la época de lluvia".

Aunque informó que hay 111 contratos ya otorgados, el funcionario no supo detallar cuántos están ya en ejecución.

Empero, aseguró que las labores están en marcha en varios departamentos y que las empresas comunican periódicamente los avances.