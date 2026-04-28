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Consultas externas del IGSS estarán cerradas este 1 de mayo

  • Por Jessica González
28 de abril de 2026, 08:24
Las agencias bancarias también estarán cerradas. (Foto: archivo/Soy502)

Las agencias bancarias también estarán cerradas. (Foto: archivo/Soy502)

El IGSS se pronunció a través de sus redes sociales.

OTRAS NOTICIAS: ¡Atención! Bancos y entidades financieras estarán cerradas este 1 de mayo

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó a sus afiliados, pensionados y beneficiarios que el viernes 1 de mayo de 2026, por conmemorarse el Día Internacional del Trabajo, los servicios administrativos y consultas externas permanecerán cerradas.

Asimismo afirma que las emergencias de los hospitales y el servicio de 24 horas de los consultorios y unidades periféricas atenderán con normalidad.

Bancos cerrados

Por su parte, la Superintendencia de Bancos (SIB) informó que la Junta Monetaria autorizó a los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras, cerrar este próximo viernes 1 de mayo, Día del Trabajo.

Asimismo, deja a discreción de cada entidad prestar sus servicios por medio de agencia, ventanilla especial o similar.

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