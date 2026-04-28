Consultas externas del IGSS estarán cerradas este 1 de mayo

El IGSS se pronunció a través de sus redes sociales.
OTRAS NOTICIAS: ¡Atención! Bancos y entidades financieras estarán cerradas este 1 de mayo
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó a sus afiliados, pensionados y beneficiarios que el viernes 1 de mayo de 2026, por conmemorarse el Día Internacional del Trabajo, los servicios administrativos y consultas externas permanecerán cerradas.
Asimismo afirma que las emergencias de los hospitales y el servicio de 24 horas de los consultorios y unidades periféricas atenderán con normalidad.
Bancos cerrados
Por su parte, la Superintendencia de Bancos (SIB) informó que la Junta Monetaria autorizó a los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras, cerrar este próximo viernes 1 de mayo, Día del Trabajo.
Asimismo, deja a discreción de cada entidad prestar sus servicios por medio de agencia, ventanilla especial o similar.