Caes: Se contempla muro de contención para restablecer el paso en el kilómetro 24

-

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que se contempla la construcción de un muro de contención como parte de las acciones para restablecer el tránsito.

El ministro Miguel Ángel Díaz Bobadilla explicó que distintas instituciones trabajan de manera conjunta para atender la emergencia y habilitar el paso lo antes posible sobre el kilómetro 24, carretera a El Salvador.

El ministro de Comunicaciones de Guatemala Miguel Ángel Díaz Bobadilla. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

"Estamos trabajando con Conred, el Ministerio de Ambiente, las municipalidades de Villa Canales y Fraijanes, y otras entidades. Lo que queremos es restablecer en el menor tiempo posible la transitabilidad... de esta carretera vital para comunicarnos con el resto de Centroamérica", indicó.

Muro a mediano plazo

Díaz Bobadilla informó que, según el cuerpo de ingenieros del Ejército, a partir del sábado 11 de octubre ingresarán doce contenedores con roca para iniciar las labores que darán forma a una especie de muro de contención. Posteriormente, se implementarán otras medidas de mitigación en la zona afectada.

El ministro precisó los límites de la intervención estatal. "Nosotros, como entidad pública, no podemos intervenir más allá del derecho de vía, porque del derecho de vía para adentro le corresponde a los propietarios. Así que nos limitamos a mantener expedita la vía hasta donde da el derecho de vía; esa es nuestra responsabilidad", afirmó.

Vista aérea del derrumbe este viernes 10 de octubre:

CIV informó que se contempla la construcción de una especie de muro de contención como parte de las acciones para restablecer el tránsito en el km 24, carretera a El Salvador.



: Estuardo Paredes/Nuestro Diario#derrumbe #Caes #muro pic.twitter.com/5dGM3vECyV — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) October 10, 2025

Las autoridades indicaron que el avance de los trabajos dependerá de las condiciones climáticas, pues aún se registran lluvias en distintas regiones del país durante los próximos días.

Se espera que, con la estabilización del terreno, el tránsito pueda restablecerse gradualmente en el mediano plazo.

El funcionario señaló que Guatemala abastece de productos a El Salvador y a otros países de la región, por lo que el restablecimiento del paso resulta prioritario.

Además, agregó que el ministerio mantiene comunicación con diferentes sectores y solicitó el apoyo de la iniciativa privada para fortalecer los trabajos.

: Estuardo Paredes/Nuestro Diario#derrumbe #Caes #muro pic.twitter.com/fnOZSSwzfm — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) October 10, 2025

Hasta el momento no se tiene una fecha estimada en la que sea habilitado el paso por lo que las autoridades recomiendan el uso de vías alternas hasta nuevo aviso y mantenerse informados por medio de los canales oficiales.