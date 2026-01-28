¡Contra la vía! Graban imprudencia de conductor en zona 11 (video)

El conductor no solo se fue contra la vía, también viró en "U", obstaculizando el paso.
OTRAS NOTICIAS: Las nuevas motovías que se implementarán en la ciudad este 2026
La imprudencia de un conductor en zona 11 fue grabada por otro usuario que circulaba por el sector.
Según las imágenes, el hombre se fue contra la vía, obstaculizando el tránsito.
Lo que el conductor buscaba era girar en U, lo cual se le complicaba, pues la fila de autos que sí iba en su carril era extensa.
Después de varios minutos de espera, logró incorporarse con toda tranquilidad al carril que deseaba.
Mira aquí el momento:
Autoridades de tránsito hacen un llamado a respetar las vías y no cometer imprudencias para así evitar congestionamientos y accidentes viales.