Las nuevas motovías que se implementarán en la ciudad este 2026

Las vías se implementarán en puntos estratégicos con alta circulación de motocicletas.
La Municipalidad de Guatemala anunció que durante el primer trimestre de este 2026, se habilitarán nuevas motovías en puntos estratégicos con alta circulación de motocicletas.
Los puntos abarcados serán:
- Anillo Periférico
- Calzada Roosevelt
- Avenida Reforma
- Diversos tramos en la zona 1
Estas rutas buscan consolidar una red de motovías funcionales que permitan una circulación más segura y ordenada para los motociclistas y el resto de conductores que transitan por la ciudad.
Las vías ya habilitadas
Hasta ahora se han implementado dos motovías, una en el bulevar San Rafael, zona 18, y otra en la conclusión del tramo pendiente de la calzada Atanasio Tzul.
Según las autoridades municipales, en los corredores donde ya se cuenta con motovía, se ha observado una mejora en los tiempos de desplazamiento, sobre todo en las horas pico.
Además, la separación de carriles permite que cada tipo de vehículo circule de manera más ordenada, lo que reduce frenadas constantes, conflictos entre automovilistas y motoristas, y accidentes viales.