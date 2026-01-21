Contradicciones de Brooklyn Beckham en la acusación hacia sus padres

-

Los usuarios de redes sociales están divididos entre apoyar a David y Victoria Beckham o a Brooklyn y Nicola Peltz ya que algunos medios hablan de ciertas "incongruencias" en las palabras publicadas por el hijo de los astros británicos.

OTRAS NOTICIAS: Surge video que mostraría las diferencias entre Victoria Beckham y Nicola

Tras la exposición de las diferencias entre Nicola, esposa del primogénito del clan Beckham y la familia de él, muchos medios analizan y afirman que las historias mencionadas en el comunicado de Brooklyn no concuerdan con algunos hechos de publicaciones reaizadas en el pasado por la prensa.

Foto: Captura de pantalla.

Llamó la atención la historia de que Nicola tuvo que correr a última hora a la búsqueda de otro vestido de novia, luego de que Victoria cancelara la elaboración del suyo, ya que, la revista Vogue hizo un reportaje especial donde ella contó que Valentino fue el encargado de la pieza, que tomó más de un año en elaborarse incluyendo dos viajes a Roma y tres pruebas de fitting en Miami, con varias costureras, además de la elección de varias telas y encajes.

Foto: Vogue.

Nicola también lució un traje Dior y uno Versace, supuestamente el de Dior fue elaborado por un amigo muy cercano de los Beckham.

Otro detalle es que Nicola habría separado a Brooklyn de sus amigos, como supuestamente habría ocurrido con su ex novio, el modelo Anwar Hadid, hermano de Gigi Hadid y Bella Hadid, a quien también separó de sus conocidos.

Instagram.

Brooklyn también dijo en la publicación en redes que su madre se adueñó de su primer baile con Nicola en la boda, causándole humillación frente a los invitados, considerándolo una falta de respeto, sin embargo, fuentes cercanas a la familia señalaron a los medios que, aunque hubo tensiones y diferencias en la planificación del evento, la versión presentada por Brooklyn no necesariamente coincide con sus experiencias, ya que el momento fue descrito como "más informal e incluso afectuoso", siguiendo la tradición del baile de los novios con sus padres.

Foto: AFP.

Otro detalle fue el derecho al nombre "Beckham", según el Daily Mail, Victoria es la única propietaria del nombre de "Brooklyn Beckham", registro que expiraría este año. En diciembre del 2016 Victoria registró la marca a nombre de su hijo, igual que hizo a nombre de sus otros tres hijos.

Dicho acuerdo a firmar antes de la boda, estaba vinculado a la venta por parte de David de una participación mayoritaria en su empresa de gestión de marcas, "DB Ventures", por 269 millones de dólares en el 2022, y no suponía nada negativo para Brooklyn.

Brooklyn y Nicola. (Foto: AFP)

"El acuerdo que se le pidió a Brooklyn que firmara era para proteger sus derechos, ya que sus padres tienen socios comerciales que tienen algunos derechos sobre el nombre Beckham", se explica.

Según el medio británico, fuentes afirman que Brooklyn "se había deshecho de todos sus asesores y solo escuchaba a los abogados de Peltz".