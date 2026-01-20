Surge video que mostraría las diferencias entre Victoria Beckham y Nicola

-

En redes sociales surgió un video donde, en una alfombra roja, se aprecia las diferencias entre Nicola Peltz, esposa de Brooklyn y Victoria Beckham.

Luego de que Brooklyn publicara un comunicado donde contó los motivos por los que se alejó de su familia, han surgido diversos videos a favor y en contra de la situación, que demuestra la dinámica entre el clan británico y la billonaria heredera.

Foto: AFP.

En el video publicado por el medio "Quién" se aprecia un evento importante en la presentación de la serie "Beckham" en Netflix.

El material muestra la molestia de Nicola al posar para las cámaras y la indiferencia de Victoria hacia la novia de su hijo.

Peltz parece seria y distante al posar junto a los Beckham para una foto oficial mientras Brooklyn, intenta integrarla en la toma, agarrándola del brazo y acercándola a su lado, acercando a su madre.

La expresión seria de la actriz y su falta de interacción con los demás miembros de la familia llama la atención, reavivando el foco sobre las tensiones internas.

Brooklyn intenta tomar también a Victoria del brazo para integrarla junto a Nicola, sim embargo, la diseñadora de modas se lo quieta y le da la espalda a la pareja.

Foto: AFP:

En otro video de otra presentación se ve a Nicola abrazar a Victoria, sin embargo ella pone su distancia, separándose.

En el comunicado reciente el hijo de la famosa pareja afirma que la familia intenta "controlar la narrativa mediática", interferir en su matrimonio y priorizar la "marca Beckham" por encima de las relaciones reales.

