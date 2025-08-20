Controlar plagas es importante para un ambiente saludable

-

Las plagas en el hogar y en cualquier establecimiento no solo generan incomodidad, sino que también representan riesgos para la salud de quienes habitan el lugar

Insectos como cucarachas, mosquitos, hormigas y roedores pueden ser portadores de bacterias, virus y parásitos, además de causar daños materiales. Por ello, la prevención es fundamental.

Jazon Pérez, fundador y propietario de la empresa Fuja, con más de cinco años de experiencia en el combate de plagas, brinda algunos consejos prácticos para los lectores de Soy 502

Los roedores buscan lugares donde encuentran comida fácilmente. (Foto: cortesía)

"Uno de los consejos fundamentales para evitar estos problemas es mantener limpios los espacios de la cocina y la despensa. Evitar acumulación de objetos y mantener los recipientes de basura tapados. Es decir, mantener la higiene en estos espacios", comentó Pérez.

El experto refiere que la prevención es importante y todo inicia con la limpieza. Eliminar fuentes de alimentos para los insectos o roedores es lo principal.

Todos los espacios deben ser higienizados para evitar la propagación de plagas. (Foto: cortesía)

"Si eliminamos las fuentes de comida y escondite, los roedores e insectos lo que van a hacer es mudarse a otro lugar", afirma Pérez.

También es importante sellar entradas, pues tienden a convertirse en puntos de acceso para roedores e insectos. Sellarlas con masilla o burletes reduce significativamente la posibilidad de infestaciones.

Las fuentes de calor como la estufa, microhondas o muebles de madera atraen a las cucarachas. (Foto: archivo)

El control del agua y la humedad es otro aspecto a tener en cuenta, pues el agua estancada y los ambientes húmedos son un imán para mosquitos, zancudos, larvas y otros insectos.

Revisar tuberías, sellar fugas y ventilar correctamente los baños y cocinas ayuda a mantener estos espacios secos y menos atractivos para plagas.