¿Qué le dijo Javier Mascherano a Rafael Loredo?

La conversación que sostuvieron Javier Mascherano y Rafael Loredo previo al encuentro entre Guatemala y Argentina en el Mundial Sub-20.

Previo a que la Selección Sub-20 de Guatemala se enfrentara a la de Argentina, el recién pasado martes 23 de mayo, en el Mundial que se realiza en ese país; los entrenadores de ambos equipos sostuvieron una conversación, unos momentos antes de que los jugadores salieran al campo.

Esto debido a que durante la semana hubo acusaciones de un supuesto espionaje por parte del equipo albiceleste, cuando un fotógrafo de la delegación habría ingresado al vestuario guatemalteco, por equivocación, durante la primera fecha.

Sin embargo, el combinado nacional creyó que se trataba de alguien que tenía intenciones de descubrir su plan de juego, puesto que en ese lugar se encontraban las pizarras marcadas.

La conversación con la que habrían aclarado el supuesto espionaje de Argentina a Guatemala. (Foto: captura de video/D Sports)

Aclararon lo ocurrido

Ante lo ocurrido, Javier Mascherano entrenador de la Sub-20 de Argentina aprovechó para aclarar las cosas con el mexicano Rafael Loredo, que dirige a los seleccionados guatemaltecos y quien además se mostró comprensivo durante la conversación.

"Hubo una confusión, obviamente si hay algo que no hago es espiar. Hoy con toda la tecnología, no hace falta hacer eso. Tenemos todos los partidos, vimos los cuatro partidos que jugaron en Argentina: contra Los Andes, contra Villa San Carlos, contra Gimnasia y contra Sacachispas. No tenía sentido", dijo Mascherano.

Además, detalló que hubo una equivocación en el vestuario que se interpretó en algo que no era así que a Loredo le dio tranquilidad que no hicieron eso y que no lo harán porque no les gustaría que se los hicieran.