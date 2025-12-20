Capturan a presunto integrante de red de robo de vehículos en zona 13

-

El capturado, con antecedentes por delitos similares, es señalado de integrar una red transnacional de robo y comercialización de automóviles.

Selvin Alexander Can Xar, de 34 años, fue detenido mientras conducía un vehículo con señales de alteración y reporte de robo, durante un operativo policial efectuado en el bulevar Liberación, zona 13, frente al IGSS de Pamplona.

(Foto: PNC)

El hombre se desplazaba en un automóvil modelo 2000, color gris. Al momento de la inspección, los agentes detectaron que las placas no correspondían al vehículo.

Chasis alterado

Una revisión más detallada permitió establecer que el número de chasis había sido modificado, por lo que se procedió de inmediato a su aprehensión.

Más adelante se confirmó que las placas pertenecen a otro vehículo con características similares.

(Foto: PNC)

Durante la verificación, se presentó el propietario del vehículo, quien mostró la denuncia de hurto interpuesta el 19 de septiembre de 2025; además, detallaba detalla que el robo ocurrió en la 8ª avenida y 32 calle de la zona 3.

Asimismo entregó la documentación de las placas originales de vehículo, las cuales sí corresponden al automóvil robado.

(Foto: PNC)

De acuerdo con las autoridades, el detenido presuntamente forma parte de una estructura criminal transnacional dedicada al robo y comercialización de vehículos.

Además, cuenta con antecedentes penales, uno por hurto en 2018 y otro en 2020 por robo agravado, asociación ilícita y venta de automóviles robados, proceso judicial en el que actualmente continúa vinculado.

(Foto: PNC)

La acción fue ejecutada por agentes de la Comisaría 14 de la Policía Nacional Civil, quienes trasladaron al capturado ante las autoridades correspondientes para que enfrente el proceso legal respectivo.