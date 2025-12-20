Recapturan a mujer mientras cobraba Q50 mil de extorsión a comerciante en Escuintla

-

La detenida fue sorprendida meses atrás intentando ingresar ilícitos a una cárcel de máxima seguridad. Además presenta antecedentes por actividades ilícitas vinculadas a una estructura criminal.

Lilian Patricia Mazariegos Alvisurez, de 39 años, conocida con el alias de "La Foca", fue nuevamente capturada cuando se disponía a recoger un paquete de dinero producto de una extorsión.

La mujer, señalada como integrante del Barrio 18, había recuperado su libertad recientemente.

(Foto: PNC)

De acuerdo con el informe policial, la capturada exigía Q50 mil a un comerciante mediante llamadas y mensajes intimidatorios. Al momento de su detención, se le localizaron dos teléfonos celulares que presuntamente utilizaba para coordinar el cobro.

(Foto: PNC)

Además, las investigaciones la vinculan con el ingreso de ilícitos a distintos centros penitenciarios del país y con la colaboración en el cobro de extorsiones a negocios y al transporte extraurbano.

"Esta pandillera se dedica a ingresar ilícitos a diferentes centros carcelarios del país y es colaboradora de terroristas del autodenominado barrio 18, en el cobro de extorsiones a negocios y transportes extraurbanos", dijo la PNC.

Antecedentes

La ahora detenida fue aprehendida el pasado 4 de septiembre en Escuintla, junto a otras dos mujeres, cuando intentaba introducir teléfonos celulares y marihuana ocultos en sus partes íntimas al Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, en Escuintla.

(Foto: PNC)

La recaptura se realizó durante un operativo antiextorsiones en zona 1 de Escuintla por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA).