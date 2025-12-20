Recapturan a mujer mientras cobraba Q50 mil de extorsión a comerciante en Escuintla

La detenida fue sorprendida meses atrás intentando ingresar ilícitos a una cárcel de máxima seguridad. Además presenta antecedentes por actividades ilícitas vinculadas a una estructura criminal.
Lilian Patricia Mazariegos Alvisurez, de 39 años, conocida con el alias de "La Foca", fue nuevamente capturada cuando se disponía a recoger un paquete de dinero producto de una extorsión.
La mujer, señalada como integrante del Barrio 18, había recuperado su libertad recientemente.
De acuerdo con el informe policial, la capturada exigía Q50 mil a un comerciante mediante llamadas y mensajes intimidatorios. Al momento de su detención, se le localizaron dos teléfonos celulares que presuntamente utilizaba para coordinar el cobro.
Además, las investigaciones la vinculan con el ingreso de ilícitos a distintos centros penitenciarios del país y con la colaboración en el cobro de extorsiones a negocios y al transporte extraurbano.
"Esta pandillera se dedica a ingresar ilícitos a diferentes centros carcelarios del país y es colaboradora de terroristas del autodenominado barrio 18, en el cobro de extorsiones a negocios y transportes extraurbanos", dijo la PNC.
Antecedentes
La ahora detenida fue aprehendida el pasado 4 de septiembre en Escuintla, junto a otras dos mujeres, cuando intentaba introducir teléfonos celulares y marihuana ocultos en sus partes íntimas al Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, en Escuintla.
La recaptura se realizó durante un operativo antiextorsiones en zona 1 de Escuintla por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA).