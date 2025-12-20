Mueren siete elefantes arrollados por un tren en India

Siete elefantes murieron en el noreste de India al colisionar un tren de pasajeros que se dirigía a Nueva Delhi, desde el remoto estado de Mizoram, en el noreste de India.

Autoridades indicaron este sábado 20 de octubre, que el tren impactó contra 8 ejemplares y 7 de ellos fallecieron mientras que el otro sufrió heridas.

Ningún viajero resultó herido a pesar que cinco vagones se descarrilaron. El accidente ocurrió en el estado de Assam, donde viven unos 4.000 de los 22.000 elefantes en estado salvaje.

629 personas murieron en accidentes con elefantes en toda India en los ultimos dos años. (Foto ilustrativa: iStock)

Las autoridades indias introdujeron restricciones de velocidad en las cañadas por donde se desplazan los elefantes. Este último accidente se produjo fuera de dichas zonas, precisó Kapinjal Kishore Sharma, un portavoz de los ferrocarriles indios.

"Al avistar la manada de elefantes, el piloto activó el freno de emergencia. Pero el tren se estampó contra los elefantes", declaró.

La deforestación y la actividad inmobiliaria cerca de su hábitat obliga a los paquidermos a aventurarse cada vez más lejos en busca de comida, lo que los expone a situaciones conflictivas con humanos.

Según datos del Parlamento, 629 personas murieron en accidentes con elefantes en toda India en 2023 y 2024.

De la manada que fue arrollada, solo un ejemplar sobrevivió. (Fotos: AFP)