Miss Universe Jamaica habla del accidente con el que casi muere

-

La modelo atraviesa un proceso de sanación física y emocional.

La reina de belleza ha dado su primera declaración sobre el accidente del 19 de noviembre, durante la ronda preliminar de Miss Universe que casi le cuesta la vida.

Miss Jamaica rompe el silencio luego de su accidente en el certamen. (Foto: Instagram/Gabrielle Henry)

"En un momento que exige tranquilidad y sanación, agradezco estar en casa y sentir la fuerza familiar de Jamaica rodeándome", escribió Miss Universe Jamaica, Gabrielle Henry, en una reciente publicación.

El post incluye dos fotos de Henry en las que luce glamurosa con un vestido de gala en color azul, repleto de pedrería.

Henry reapareció con un elegante vestido azul de gala. (Foto: Instagram/Gabrielle Henry)

"Agradezco sinceramente a mi familia y amigos, por cada oración que mis compatriotas jamaicanos han hecho por mí y a quienes me acompañaron en momentos difíciles", añadió Gabrielle.

La modelo, quien es doctora con especialidad en Oftalmología, estuvo en terapia intensiva porque sufrió laceraciones y hemorragia intracraneal tras su caída del escenario en el evento de belleza.

Miss Jamaica destacó la fortaleza de su familia y de su país. (Foto: Instagram/Gabrielle Henry)

"Como Miss Jamaica, recuerdo que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión, la refinan. Mientras sigo recuperándome, me inspira la forma en que los jamaicanos se levantan, sin desanimarse, tras la adversidad. Con el tiempo, compartiré más", concluye Henry, dejando en claro que su principal enfoque en la actualidad es la "sanación, el propósito y el servicio".