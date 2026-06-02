Guatemala será el epicentro de la gestión del talento con el Congreso AGH 2026

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El XXXI Congreso de Gestión Humana AGH 2026 en Guatemala explorará el impacto de la inteligencia artificial y la innovación bajo el lema Talento 6.0: El futuro es humano. Este evento clave para líderes de recursos humanos y gestión del talento humano reunirá a expertos para definir estrategias laborales ante los nuevos retos tecnológicos y el bienestar organizacional.

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La gestión del talento humano en un contexto marcado por la inteligencia artificial, la innovación y los cambios en las dinámicas laborales será el eje central del XXXI Congreso de Gestión Humana AGH 2026, que reunirá a expertos internacionales en la ciudad de Guatemala.

El evento, organizado por la Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana (AGH), se llevará a cabo el jueves 4 y viernes 5 de junio en el Centro de Convenciones del Hotel Camino Real, y tendrá como eje temático "Talento 6.0: El futuro es humano".

El Congreso de Gestión Humana AGH 2026 reunirá a expertos internacionales para analizar el futuro del trabajo y la gestión del talento humano. (Foto: Cortesía AGH)

El presidente de la AGH, Rodrigo Valdeavellano, explicó que el objetivo del congreso es abrir un espacio de análisis para que líderes y profesionales del área puedan anticiparse a los retos que enfrentan las organizaciones.

"Nuestro objetivo como asociación referente en la gestión del talento humano a nivel regional es generar un espacio de reflexión y acción donde líderes y tomadores de decisiones identifiquen los retos del futuro cercano, validen estrategias y aceleren proyectos sin deshumanizar las organizaciones", afirmó.

La AGH reunirá a líderes empresariales, especialistas y profesionales del talento humano en Guatemala. (Foto: Cortesía AGH)

Según Valdeavellano, el congreso busca convertirse en una plataforma para alinear estrategias empresariales con las nuevas exigencias del entorno laboral, sin dejar de lado el componente humano.

Formación

Valdeavellano señaló que esta edición contará con especialistas internacionales en distintas áreas de la gestión humana, y destacó que todos los conferencistas aportarán valor en sus respectivas disciplinas.

Sobre los temas que se abordarán, indicó que los asistentes podrán adquirir herramientas para enfrentar los desafíos actuales y futuros en la gestión del talento humano, con énfasis en bienestar, innovación y estrategia organizacional.

Rodrigo Valdeavellano, presidente de la AGH, destacó la importancia de preparar a las organizaciones para los retos del futuro sin perder el enfoque humano. (Foto: Cortesía AGH)

La AGH es una entidad que agrupa a profesionales de recursos humanos en Guatemala y promueve la actualización constante del sector mediante congresos, foros y programas de formación.

La asociación forma parte de redes internacionales como la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana (FIDAGH) y la World Federation of People Management Associations (WFPMA).