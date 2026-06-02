Roca impacta contra camión durante derrumbe en ruta al Atlántico (video)

La enorme piedra cayó justo cuando el camión transitaba sobre la ruta.
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Un desprendimiento de rocas obstruyó el carril derecho de la ruta al Atlántico, kilómetro 75, jurisdicción de Guastatoya, El Progreso, la mañana de este martes 2 de junio.
Esto debido a las lluvias que han afectado al territorio nacional.
Un usuario que transitaba por el lugar, captó el momento en que una gran roca se desprendió e impactó contra un camión.
El golpe fue tan fuerte, que la parte delantera del camión, donde está una de las llantas, quedó destruida.
Mira aquí el momento:
Afortunadamente solo se reportaron daños materiales.
Autoridades recomiendan transitar con precaución y utilizar el carril izquierdo al circular en horas de lluvia para evitar incidentes.