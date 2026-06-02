El rey de Los Cuchumatanes: Domingo Sacul y su inspiradora vida deportiva

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Domingo Sacul Ico, el destacado corredor de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, se ha convertido en un referente del atletismo en Guatemala. Su trayectoria demuestra disciplina y constancia tras conquistar la Carrera al Chirripó y el Ascenso a Los Cuchumatanes.

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Desde los caminos de terracería de la aldea Sebob, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, Domingo Sacul Ico construyó una trayectoria que hoy lo coloca entre los corredores de fondo más destacados del país.

Su historia en el atletismo comenzó desde muy joven, inspirado por su tío Ricardo Ico, también fanático de las carreras pedestres, quien fue el motor de su deseo por mostrar su fortaleza en el deporte.

Domingo Sacul sin pensar en las limitaciones se ha convertido en un atleta destacado. (Foto: Domingo Sacul)

Cuando tenía 13 años observaba cómo viajaba a distintas competencias y regresaba con trofeos, despertando en él la inquietud por prepararse y competir en dichos eventos atléticos para poner a prueba sus capacidades..

"Yo observaba a mi tío que viajaba a diferentes lugares para correr y ganaba, y por eso me animé a participar", recuerda.

Se ha convertido en un ejemplo para los jóvenes. (Foto: Domingo Sacul)

Su primera competencia fue una carrera organizada por los Bomberos Voluntarios de Cobán. Desde entonces, empezó a entrenar diariamente en las montañas y caminos rurales de su comunidad, sin pistas sintéticas ni gimnasios, únicamente con disciplina, resistencia y constancia.

Con el paso de los años, ese esfuerzo silencioso comenzó a dar resultados dentro y fuera de Guatemala.

Domingo Sacul muestra su determinación en cada competencia en la que participa. (Foto: Run 506)

Uno de sus logros más importantes llegó en 2020, cuando conquistó la exigente Carrera de Campo Traviesa al Chirripó, en Costa Rica, considerada una de las pruebas de montaña más duras de la región. Sacul se quedó con el primer lugar tras registrar un tiempo oficial de 3:04:14.

En territorio guatemalteco también ha marcado diferencia. Ganó la edición 43 del Ascenso a Los Cuchumatanes, una de las competencias más emblemáticas, por su dificultad y desnivel. Además, se coronó campeón de la tradicional San Silvestre de Cobán, con un tiempo de 34:36 minutos, una victoria especial al celebrarla frente a su gente.

Con entusiasmo, vive cada momento de su vida. (Foto: Domingo Sacul)

Su talento lo ha llevado a competir y triunfar en distintos países centroamericanos. En Nicaragua obtuvo el primer lugar del Medio Maratón de Orico, mientras que en El Salvador destacó en pruebas de ruta, imponiéndose en los 11 kilómetros con una marca de 37:49 minutos.

También mantiene participación constante en competencias regionales como la 21K Tegus, en Honduras.

Más allá de los resultados, Domingo Sacul se ha convertido en un referente para jóvenes atletas de comunidades rurales de Alta Verapaz.

El objetivo en cada competencia es llegar a la meta. (Foto: Run 506)

Su historia demuestra que el talento puede abrirse camino incluso en condiciones limitadas, cuando existe disciplina y perseverancia.

Actualmente continúa activo en el circuito élite, alternando carreras de montaña y pruebas de ruta, con el objetivo de seguir representando a Guatemala y llevar el nombre de Carchá a lo más alto del atletismo centroamericano.