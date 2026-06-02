Descubre por qué la Feria de Jutiapa es el pilar ganadero de Guatemala

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La Feria Ganadera Nacional en Jutiapa, conocida como la 'Cuna del Sol', celebra más de 150 años de historia y tradición ganadera. Este evento emblemático, originado por un decreto del presidente Vicente Cerna en 1870, ofrece una agenda cargada de actividades como el desfile hípico, rodeos internacionales y la exposición de ganado de primer nivel

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Un acuerdo firmado por el presidente, el mariscal de campo Vicente Cerna, y publicado el 3 de septiembre de 1870 en la Gaceta de Guatemala, dio vida a una de las actividades ganaderas más importantes del país.

Ese documento histórico establece que cada 15 de noviembre se celebrará la feria en la "villa de Jutiapa", como era conocido antes el departamento.

Cientos de jutiapanecos y vecinos de departamentos cercanos se dan cita para participar en esta importante feria. (Foto: FB: Genética Animal de Guatemala)

En esa ocasión, se ubicaron alrededor de 3 mil animales en la calle que conducía al llano de El Chaparrón; incluso los visitantes disfrutaron de corridas de toros.

"Jutiapa es un pueblo muy antiguo. En septiembre de 2021 se cumplieron 100 años de ser nombrada ciudad", explicó Luciano Castro, escritor y cronista de Jutiapa.

Estelita Sandoval, Reina de la Feria de 1961. (Foto: RR. SS.)

"A partir de su constitución como ciudad, Jutiapa comenzó a ser reconocida como un centro ganadero, donde comprar o cambiar ganado era lo más común", mencionó el cronista.

En sus inicios, la feria de Jutiapa era una fiesta patronal en honor a dos santos: San Cristóbal, que se celebraba el 24 de julio, y San Antonio de Las Pescaditas, del 13 al 15 de noviembre.

Esta es la vista aérea del campo de la feria en años anteriores. (Foto: Municipalidad de Jutiapa)

Durante la época del presidente Jorge Ubico, los festejos comenzaban a partir del 10 de noviembre, cuando se celebraba su cumpleaños, y culminaban el 16.

A partir de entonces dejó de llamarse fiesta de San Antonio de Las Pescaditas y pasó a ser la Feria Departamental de Jutiapa. En los 70 cambió de nuevo su nombre, como es conocida hoy en día: Feria Ganadera Nacional.

La elección de reinas en esta feria es infaltable, pues realza la belleza en el departamento. (Foto: Municipalidad de Jutiapa)

Consolidación como pilar ganadero

A lo largo de sus más de 150 años de historia, el evento se ha convertido en una vitrina para mostrar el trabajo anual de los productores. Representa un espacio vital para el mejoramiento de los hatos y la exposición de la cultura ganadera del país.

Principales atracciones

La organización, liderada por la Municipalidad de Jutiapa, despliega una agenda de actividades que fusionan el comercio, la cultura y el entretenimiento familiar.

Exposición de Ganado : Muestra y juzgamiento de ejemplares bovinos y equinos de primer nivel traídos por ganaderos de todo el país.

: Muestra y juzgamiento de ejemplares bovinos y equinos de primer nivel traídos por ganaderos de todo el país. Desfile Hípico: Un vistoso recorrido por las principales calles de la "Cuna del Sol", donde jinetes locales e invitados lucen sus mejores caballos y dan muestra de sus habilidades.

Cientos de vecinos acuden todos los años a la feria a presenciar cada actividad cultural y ganadera que se realiza. (Foto: Municipalidad de Jutiapa)