¡Alivio al bolsillo! Así quedaron los precios de los combustibles para esta semana

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El precio de los carburantes continúa sujeto al comportamiento de los mercados internacionales y al subsidio aplicado desde finales de abril.

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Los precios de referencia de los combustibles en el área metropolitana registraron una marcada disminución durante la última semana.

Los datos fueron confirmados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y se refieren a la modalidad de autoservicio.

Según la actualización correspondiente al 2 de junio de 2026, la gasolina superior se cotiza en Q33.91 por galón, la gasolina regular en Q32.91 y el diésel en Q30.64.

20260602 - Departamentos de Carlos Manoel Alvarez Morales

Las cifras reflejan una reducción significativa en comparación con los precios reportados el 26 de mayo ya que la gasolina superior disminuyó Q3.44 por galón al pasar de Q37.35 a Q33.91.

Asimismo, la gasolina regular también bajó Q3.44, de Q36.35 a Q32.91; mientras que el diésel registró una caída de Q2.62 por galón, al pasar de Q33.26 a Q30.64.

La tendencia a la baja también se observa al comparar los valores actuales con los publicados el 19 de mayo ya que en esa fecha, la gasolina superior se ubicaba en Q38.64 por galón, la regular en Q37.64 y el diésel en Q33.96.

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El MEM precisó que estos montos corresponden a precios de referencia para el área metropolitana bajo la modalidad de autoservicio y ya incluyen el subsidio temporal otorgado por el Gobierno.

Actualmente, el apoyo estatal contempla un descuento de Q5.00 por galón para las gasolinas superior y regular, así como un subsidio de Q8.00 por galón para el diésel.

El objetivo del apoyo social es reducir el impacto de las fluctuaciones internacionales de los combustibles sobre los consumidores.

Las autoridades han señalado que los precios de los derivados del petróleo continúan sujetos al comportamiento de los mercados internacionales y a factores geopolíticos que inciden en la cotización del crudo y en los costos de importación.