Real Madrid ya tiene su primer fichaje para la nueva temporada

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En medio de una semana de elecciones presidenciales, el Real Madrid no ha dejado de mover ficha en el mercado y prácticamente tiene cerrado su primer gran refuerzo: Ibrahima Konaté.

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El defensa francés, cuyo nombre llevaba tiempo relacionado con el Bernabéu, ahora ve su llegada prácticamente asegurada si Florentino Pérez continúa al frente del club.

Konaté puso fin a su etapa en el Liverpool tras cinco temporadas. Siendo agente libre, el central buscaba un nuevo desafío lejos de Inglaterra. El Madrid lo seguía de cerca desde la campaña anterior, consciente de la oportunidad de incorporarlo sin coste de traspaso.

Según Fabrizio Romano, ya existe un acuerdo verbal entre el club y el jugador para que vista de blanco durante las próximas cuatro temporadas, firmando hasta 2030. La propuesta madridista logró convencer al francés, quien priorizó el proyecto en España frente a las ofertas que llegaban desde Arabia Saudita.

BREAKING: Real Madrid have verbal agreement in place with Ibrahima Konaté!



Four year deal to be signed, depending on if/when Florentino Pérez is re-elected.



Here we go, expected right after.



Konaté put Saudi bids on hold for Real Madrid, as @marcosbenito9 reported. pic.twitter.com/MjWDhxjHVc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Aun tratándose de un fichaje sin traspaso, Konaté habría solicitado un salario cercano a los 12 millones de euros netos por temporada, además de una prima de fichaje de 20 millones, cifras muy similares a las que percibía el austriaco David Alaba.

Con 27 años, Konaté se perfila como el primer refuerzo de la nueva etapa de Florentino Pérez, y se sumará a los retornos de Nico Paz y Endrick para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada.