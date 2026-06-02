Tráiler pierde el control y termina chocando contra otro vehículo (video)

Aunque el tráiler intentó esquivar, terminó colisionando y en una cuneta.
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Durante la mañana de este martes 2 de junio se registró un percance vehicular a la altura del kilómetro 250 de la Aldea La Cumbre, Izabal.
Se trata de un tráiler que durante un hecho vial, derrapó y terminó obstaculizando el paso de uno de los carriles de esta vía, luego de haberse salido de la pista.
Momentos después, se registró una segunda colisión, la cual quedó grabada por un conductor que se encontraba en el lugar.
En el video se observa que otra tráiler trata de esquivar al accidentado en medio de la carretera pero termina impactando en la parte trasera y encunetándose.
Tras el hecho, el paso quedó obstaculizado impidiendo que los conductores pudieran circular en cualquiera de los sentidos de la carretera.
Hasta ahora se desconocen las razones que originaron el accidente, aunque se presume que las lluvias y la cinta asfáltica mojada pudo haber causado el percance.