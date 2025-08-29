EE.UU. capacitará a miembros del Cuerpo de Ingenieros para reactivar líneas férreas

-

El ministro de la defensa indicó que Guatemala se encuentra en su mejor momento de relaciones con Estados Unidos.

Once miembros del Cuerpo de Ingenieros de Guatemala se capacitarán en Luisiana, Estados Unidos, para recibir instrucción técnica que les permita reactivar las líneas férreas en el país.

Además, otro grupo viajará a Colombia para recibir formación en el mismo ámbito.

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, informó que estas acciones forman parte de los proyectos de rehabilitación de la línea férrea y el MetroRiel, realizados con el apoyo de la Guardia Nacional de Arkansas.

Paralelamente, funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos sostendrán reuniones con autoridades guatemaltecas para coordinar y ultimar detalles previos al inicio de estudios de terreno para la ampliación del Puerto Quetzal, en Escuintla.

El gobierno de Estados Unidos anunció una inversión cercana a los 64 millones de dólares para ampliar y modernizar Puerto Quetzal. (Foto: vía:bloomberglinea)

El gobierno estadounidense anunció a finales de mayo de 2025 que invertirá aproximadamente 64 millones de dólares en la ampliación y modernización de Puerto Quetzal, considerado el principal puerto de Guatemala en la costa del Pacífico.

El proyecto se enmarca en un acuerdo bilateral firmado el 22 de mayo y busca impulsar el crecimiento económico de la región, además de fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Además, el funcionario destacó que Guatemala mantiene una relación activa con Estados Unidos y que esta cooperación se sustenta también en los resultados alcanzados en la lucha contra el narcotráfico.

"Guatemala está pasando por el mejor momento de las relaciones con nuestro socio estratégico" mencionó el ministro Sáenz, refiriéndose a Estados Unidos.

Sáenz adelantó que la próxima semana se espera la visita del comandante de la Guardia Nacional de Arkansas, quien donará un puente modular a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el cual podrá ser instalado en situaciones de emergencia.

