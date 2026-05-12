La Copa Alta Vista 2026 se queda en casa

Uno de los torneos más emblemáticos de Guatemala, la Copa Alta Vista, celebró su 30 edición. La jornada fue realmente disputada, pero el final el prestigioso trofeo se quedó en casa, al ser el club local, quien hizo gala del conocimiento del field.
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El campo de golf de Alta Vista, está ubicado en el kilómetro 27, San José Pinula. Este campo es una joya diseñada para ofrecer una experiencia inolvidable a golfistas de todos los niveles. Con sus 18 hoyos, esta instalación es realmente desafiante.
El recorrido es de 6,756 yardas, y cuenta con tres hoyos pares 5, cuatro hoyos pares 3, y once hoyos pares 4, para totalizar un par del campo de 71.
Además, de ser un torneo por equipos, también entraron en competencia categorías individuales. De esta manera, en la división A, el ganador gross fue Antonio Ruest; mientras que, en la división profesionales triunfó, Luis Herrera.
En la división B gross, Salvador Gándara, se llevó la victoria; mientras que, en la C gross, Roberto Sandoval, se impuso.
Este torneo también premio el Closest to the pin. Siendo, Daniela Hernández (hoyo 1), Mario Taracena (hoyo 4) y José Ruiz (hoyo 11), los ganadores.