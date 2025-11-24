Copa Centroamericana, un torneo joven que Xelajú quiere ganar

-

Xelajú ya hizo historia al romper con la racha que traían Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica) y Real Estelí (Nicaragua) de protagonizar la final de la Copa Centroamericana en sus dos primeras ediciones. Ahora va por otro hito: arrebatarle la hegemonía regional al equipo tico.

MÁS DEPORTES: Hansi Flick: "¿Chelsea? Es un gran juego para competir, no será fácil"

El torneo de clubes más importante del Istmo es joven, su primera edición se disputó en 2023. Nació como parte del nuevo sistema de competencias de la Concacaf.

¡Semana de Final en la Copa Centroamericana!



¿Quién tomará la ventaja en el partido de ida? pic.twitter.com/eJFC0jjztK — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) November 24, 2025

Es la continuación de la Liga Concacaf (2017-2022) en la que los equipos centroamericanos competían con caribeños por el título y los boletos a la Liga de Campeones.

Con el surgimiento de la Copa Concacaf, la Liga se dividió en dos regiones: la de Centroamérica y la del Caribe.

La Copa Centroamericana tiene sus principios en la Copa Fraternidad Centroamericana (1971-1983) y en la Copa Interclubes de la UNCAF (1999-2007).

Las dos primeras ediciones fueron ganadas por la Liga Deportiva Alajuelense, que busca su tricampeonato.

Es la primera vez que un equipo guatemalteco alcanza la final. Antes, en la edición anterior, Antigua llegó a las semifinales y perdió ante Alajuelense. Comunicaciones clasificó a cuartos de final en sus dos participaciones.

Cobán Imperial no pasó de la fase de grupos en la primera edición.