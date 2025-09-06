¡El Clásico traspasa fronteras! Cremas y rojos se enfrentan en Los Ángeles

-

La rivalidad entre Comunicaciones y Municipal de nuevo traspasa fronteras y este domingo (6:00 p. m.) hará vibrar de pasión y alegría a miles de compatriotas en Los Ángeles, Estados Unidos, con la disputa de la Copa Guate Banrural, un título de carácter amistoso y que reemplaza a la Copa Independencia.

En el BMO Stadium, en donde los rojos se impusieron el año pasado con un solitario gol de penalti, los cremas buscarán cobrarse la revancha y, de paso, tomar impulso para levantar vuelo en el torneo Apertura 2025, en el que suman 3 derrotas de manera consecutiva.

El duelo entre los dos clubes más laureados de nuestro balompié (32 cetros cada uno), desde luego despierta nostalgia y emociones en los paisanos residentes en la ciudad angelina, llamados a copar el imponente escenario para unir lazos con la tierra que los vio nacer.

El espectáculo está garantizado, pese a que escarlatas y cremas no contarán con algunas de sus figuras por estar convocados a la Selección Nacional, aunque estarán como espectadores de lujo, leyendas como Juan Carlos Plata, Mario Acevedo, Juan Manuel Funes y Martín Machón.

Líderes en el ámbito local, de cualquiera manera, los ediles, entre dudas y aciertos, van con una sola consigna: volver a ganarle al archirrival fuera de nuestras fronteras y darle un momento emotivo y de gloria a todos los aficionados que radican en territorio estadounidense.

Hay mucha emoción y expectativa por la cita porque no solo reunirá a familias y amigos guatemaltecos dentro del estadio, sino también afuera con las tradicionales ventas de camisolas, comida y diferentes artículos que harán a todos identificarse con nuestra Guatemala. ¡Que viva el futbol!