Proyecto minero en El Estor, Izabal, reinicia operaciones y reestructura imagen

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La mina ubicada en El Estor, Izabal, reinició operaciones con una nueva identidad corporativa y bajo la conducción de Estados Unidos.

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Con el nombre Fenix Nickel, la licencia de extracción minera Fénix, ubicada en El Estor, Izabal, dio a conocer el reinicio de operaciones y detalles sobre su proceso de restructuración corportativa bajo la conducción de Estados Unidos.

Se trata de una nueva etapa para el proyecto minero, el cual, según sus representantes, operará bajo un sólido marco de gobernanza corporativa, cumplimiento y relacionamiento con sus grupos de interés.

En un mercado global liderado por Indonesia (67 por ciento del comercio de níquel), la extracción del material en suelo guatemalteco es la más grande de Centroamérica. Otro país con presencia significativa en el continente es Brasil, que ocuparía el 12% de las reservas totales del planeta.

Así se ve el ferroníquel tras ser extraído del suelo guatemalteco y separado de otros materiales. (Foto: Wilder López/Soy502)

Ahora, EE.UU. apuesta por contrarrestar el efecto de la expansión del mercado chino en varios frentes, entre estos, el comercio del níquel, material valorado por su importante presencia en diversos productos tecnológicos, quirúrgicos, implantes dentales y electrodomésticos, entre otros.

Tras la reactivación de operaciones, Fenix Nickel logró exportar a Taiwán un total de 1,200 toneladas de ferroníquel, lo que constituye un hito tras la suspensión ocurrida en 2022 por sanciones emitidas por Estados Unidos, a las antiguas operadoras, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (ProNiCo).

La bandera estadounidense fue colocada en inmediaciones del proyecto minero ubicado en El Estor, Izabal, junto a la de Guatemala y Suiza. (Foto: Wilder López/Soy502)

Las operadoras fueron retiradas de la lista de sanciones en enero de 2024, sin admisión de culpabilidad por parte de las firmas ni la imposición de multas por parte de las autoridades norteamericanas. Por aparte, los personeros de la empresa reiteraron que están abiertos al diálogo y con nuevas medidas de relacionaaiento comunitario tras una historia marcada por la conflictividad en años anteriores.

Luis Arreaga, exembajador de EE. UU. en Guatemala, es ahora miembro independiente del directorio de Fenix Nickel. (Foto: Wilder López/Soy502)

Aseguran transformación

​"Estamos iniciando operaciones bajo el nombre Fenix Nickel, reconociendo este momento como la continuación de una transformación", afirmó Marco Aceituno, presidente de la entidad. El directivo enfatizó el impacto del proceso de cumplimiento en la cultura corporativa actual de la empresa.

​Aceituno también admitió la complejidad del camino recorrido en los últimos años. "El proceso de exclusión de la lista de sanciones fue desafiante, pero también se convirtió en un catalizador de cambio. Entendemos que la reconstrucción de la confianza requiere que las comunidades vean avances reales sobre el terreno", puntualizó.

Marco Aceituno, presidente de Fenix Nickel, explica la nueva forma de operar, bajo normas estadounidenses, del proyecto minero ubicado en El Estor, Izabal. pic.twitter.com/zaFI7O93jO — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) May 27, 2026

Cambios corporativos

​La reestructuración implicó una renovación total de la identidad y la arquitectura corporativa. El cambio incluyó la transición de nombre de CGN a Fenix Minerales y de ProNiCo a Fenix Metales, además de la creación de una nueva estructura holding con sede en los Estados Unidos para supervisar las operaciones locales.

​Para garantizar la transparencia y el cumplimiento técnico de los nuevos estándares, se realizaron nombramientos de alto perfil en la supervisión del proyecto. Entre ellos destaca la incorporación del exdirector del FBI, Louis Freeh, quien se desempeña como monitor independiente del proceso de transformación del negocio.

Personeros de la mina Fenix Nickel, durante un recorrido por la planta de procesamiento. (Foto: Wilder López/Soy502)

​Asimismo, la alta dirección de la compañía experimentó cambios sustanciales para robustecer la toma de decisiones. La reconfiguración sumó la participación de dos miembros independientes, enfocados en robustecer los sistemas anticorrupción, el compliance y la supervisión ambiental.

​Finalmente, previo al encendido de la planta, la empresa encargó una serie de evaluaciones independientes en materia de relacionamiento comunitario, derechos humanos y gestión ambiental. Estos diagnósticos, que incluyen una Evaluación de Impacto exhaustiva, buscan sentar las bases de una operación responsable y sostenible a largo plazo en la región de Izabal.

Detección de presencia de níquel en El Estor, Izabal, como parte de las labores de extracción de la empresa Fenix Nickel.



Video: Wilder López pic.twitter.com/Ft2SuuqAoJ — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) May 27, 2026

Evaluaciones independientes

Antes del reinicio, las compañías encargaron evaluaciones independientes y procesos de relacionamiento orientados a identificar riesgos y respaldar operaciones responsables: