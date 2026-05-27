Aceptan renuncia de dos fiscales cercanos a Consuelo Porras

A dos de los Fiscales cercanos a la exfiscal General, Consuelo Porras, les fue aceptada su renuncia.
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A diez días de haber asumido como jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel Estuardo García Luna, aceptó las renuncias de dos fiscales que habían sido parte del circulo de confianza de Consuelo Porras.
Se trata del Fiscal Regional Metropolitano, Dimas Jiménez, y del Fiscal de Extinción de Dominio, Julio Recinos.
Con esto, suman tres los fiscales que han dejado ser parte del MP, en la nueva administración de García Luna, tras la destitución del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.
Sustituto
Previo a cumplir su segundo período como Fiscal General, Jiménez sustituyó a Porras como responsable en funciones de la investigación penal en el país.
Además, en el proceso de postulación de Corte de Apelaciones, Jiménez participó con el fin de ser Magistrado de Apelaciones, sin embargo, no fue considerado.
Por su parte, a Recinos se le recuerda por haber sido durante su gestión al frente de la fiscalía de extinción de dominio que se devolvió un edificio a Alejandro Sinibaldi, vinculado al caso Asalto al Ministerio de Salud.