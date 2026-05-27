Informe de gasto público señala que 70 % del fondo Tobanik sigue sin ejecutarse

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Tobanik fue creado para facilitar financiamiento a pequeños productores agrícolas, sin embargo, la Contraloría señaló que Q351 millones continúan pendientes de desembolso.

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El programa de créditos agrícolas Tob'anik, impulsado por el Gobierno para apoyar a pequeños y medianos productores, fue uno de los hallazgos incluidos en el Informe del Gasto Público 2025 de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El proyecto fue oficializado en diciembre de 2024 mediante el Acuerdo Ministerial 229-2024, siendo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) el ente encargado de supervisar este programa.

El presidente Bernardo Arévalo destacó que la iniciativa buscaba promover actividades agrícolas sostenibles y contribuir al desarrollo integral de las comunidades rurales.

La CGC recomendó definir si el convenio del programa continuará o será rescindido. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Presupuesto

Para la ejecución del plan se destinaron Q500 millones, recursos que quedaron bajo la administración del Crédito Hipotecario Nacional (CHN). La estrategia contemplaba que cooperativas interesadas otorgaran préstamos a pequeños productores agrícolas que enfrentan dificultades para acceder a financiamiento tradicional.

Según información oficial del Gobierno, entre junio de 2025 y abril de 2026 más de mil agricultores de 19 departamentos habrían sido beneficiados con el crédito Tobaanik y más de Q146 millones fueron dirigidos al sector agrícola para fortalecer la producción y la economía rural.

Baja ejecución

No obstante, de ese monto de Q500 millones únicamente se habían desembolsado Q149 millones a 10 cooperativas, las cuales aprobaron 737 créditos por un total de Q80 millones.

Las cooperativas aprobaron 737 créditos por un total de Q80 millones. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

El reporte añade que permanecen pendientes de desembolsar Q351 millones, equivalentes al 70 % del fondo asignado al programa.

La CGC recomendó informar si el convenio interinstitucional continuará vigente o si ser rescindido.

"Derivado de la deficiencia determinada con base al enfoque detectivo, se recomendó a la autoridad que informe a la Contraloría General de Cuentas, la decisión para la continuidad o rescisión del convenio interinstitucional", detalla el informe.

Tobanik fue creado para facilitar financiamiento a pequeños productores agrícolas. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

De acuerdo con el Acuerdo Ministerial 229-2024, el MAGA es la institución encargada de supervisar el funcionamiento del plan de créditos, mientras que el CHN administraría el fondo durante 15 años, con préstamos que pueden extenderse hasta por 12 años y ser prorrogables.

Este hallazgo forma parte de los programas preventivos y detectivos de la CGC, enfocados en monitorear cobertura, resultados, calidad del gasto y mecanismos de transparencia en las instituciones públicas.